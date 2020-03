Ausflug zum Deutschen Glasmalerei-Museum Linnich : Tauffenster – ein besonderer Schatz

Info

Der Künstler Schreiter wird 1930 in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge geboren. Seine Liebe zum Malen entdeckt er als Kind. 1949 nimmt Schreiter in Münster ein Kunststudium auf, das er in Berlin und Mainz fortsetzt. 1959 entwickelt er die Technik des Gestaltens mittels brennender Kerzenflamme (Brandcollage) und schreibt damit Kunstgeschichte. In seinen Glasbildern dominieren die Farben Blau (Transzendenz und Himmel), österliches Goldgelb, Rot (Liebe und Blut) sowie Weiß (Licht der Welt, Reinheit und Unschuld). Jahrzehntelang lehrt Schreiter an der Städelschule (Staatliche Hochschule für Bildende Künste in Frankfurt/Main), deren Rektor er 1971 bis 1974 war.

Das Ausflugsziel Das Deutsche Glasmalerei-Museum befindet sich an der Rurstraße 9-11 in Linnich. Geöffnet ist es dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr. Verbunden werden kann ein Besuch mit einem Spaziergang an der Rur oder dem etwa halbstündigen Stadtrundgang, der am Museum vorbei zur Katholischen Kirche St. Martinus, zur Evangelischen Kirche (mit Barockorgel, Kanzel und Chorgestühl aus dem früheren Kreuzherrenkloster Hohenbusch in Erkelenz) und zum Denkmal zur Erinnerung an die ehemalige Linnicher Synagoge führt.