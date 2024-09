Linken-Zoff im Kreis Heinsberg Kritik am „faulsten Abgeordneten in NRW“

Die Linken im Kreis Heinsberg stehen – mal wieder – vor einem Neustart. Dabei gibt es vor den Kommunalwahlen im kommenden Jahr ein großes Imageproblem. Denn gleich zwei gewählte Volksvertreter, die für die Linken in Kreistag und Stadtrat einzogen, üben ihr politisches Amt seit Jahren nicht aus. Sowohl Niklas Klasen, der für die Linken im Erkelenzer Stadtrat saß, als auch Wolfram Steinhage, der für die Linken in den Heinsberger Kreistag einzog, sind seit mindestens zwei Jahren nicht mehr zu den Sitzungen erschienen. Doch während Niklas Klasen, der Ende Juli in Erkelenz seinen Mandatsverzicht erklärt hat und in der Ratssitzung am kommenden Mittwoch von Anja Schultz ersetzt werden, zumindest im Hintergrund weiterhin Teil der Linken bleiben soll, sieht das bei Steinhage anders aus. Die Linken erheben schwere Vorwürfe.