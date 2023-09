Rheinwasser-Leitung in den Tagebau Garzweiler Heinsberger Landrat Stephan Pusch bleibt skeptisch

Er spreche viele wichtige Themen an, meinte die Bezirksregierung in ihrem Antwortschreiben, „die zu großen Teilen auch das gesamte Rheinische Revier betreffen“, heißt es wenig konkret. Diese Themen würden berücksichtigt. Keine Neuigkeit verkündet die Bezirksregierung, als sie erklärt, „Der Braunkohlenplan Rheinwassertransportleitung befindet sich zurzeit im Änderungsverfahren und wird dem Braunkohlenausschuss noch in diesem Jahr zur Fassung des Feststellungsbeschlusses vorgelegt.“