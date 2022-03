Krieg und Krise – Arbeitsagentur-Chef für Kreis Heinsberg ordnet ein : „Der Arbeitsmarkt im Kreis ist sehr robust“

Kreis Heinsberg Laut IHK stellen Unternehmer wegen Krieg und Krise Investitionen zurück. Das hemmt das Wachstum. Was sagt ein Arbeitsmarktexperte dazu? Der Leiter der Arbeitsgentur Aachen-Düren, Ulrich Käser, ordnet ein.

Einer aktuellen Umfrage des DIHK zufolge trübt sich die Stimmung in der Wirtschaft ein. Knapp ein Drittel der befragten Unternehmer will geplante Investitionen zurückstellen. Wie die auch fürs Erkelenzer Land zuständige IHK Aachen ausführt, sind diese Ergebnisse auch auf den Kreis Heinsberg übertragbar. Macht Ihnen das Sorge?

Käser Wir machen uns vor allem Sorgen um die vielen Menschen, die aktuell ihr Heimatland verlassen, Verwandte in der Ukraine zurücklassen müssen und bei uns Schutz suchen. Die aktuelle Situation ist sehr dynamisch. Bislang sind wir davon ausgegangen, dass die wirtschaftlichen Verwerfungen bei uns aufgrund der vergleichsweise geringen Handelsbeziehungen zu Russland und der Ukraine gering sind. Wir können jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen, was hinsichtlich der russischen Gaslieferungen geschieht, wenn Deutschland sich weigern sollte, diese in Rubel zu bezahlen. Das Gas wird primär von der Industrie genutzt, erst danach folgen private Haushalte. Wir verfolgen die aktuelle Lage sehr genau.