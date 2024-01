Im Kreis Heinsberg Leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit

Die Agentur für Arbeit Aachen-Düren hat nun die jüngsten Zahlen zur Arbeitslosigkeit für den Agenturbezirk vorgestellt. So hat sich die Gesamtzahl der gemeldeten Arbeitslosen um 265 Personen auf 40.096 Personen erhöht. Die Arbeitslosenquote liegt weiterhin bei 6,7 Prozent. „Mit dem saisonüblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Dezember geht ein Jahr zu Ende, in dem sich der Arbeitsmarkt trotz der vielen Herausforderungen robust gezeigt hat. Die Arbeitslosigkeit erhöht sich zum Vormonat stärker im Bereich der Jobcenter als im Bereich der Arbeitsagenturen. Der Anstieg zeigt sich in den Kreisen Düren und Heinsberg, in der Städteregion Aachen reduziert sich die Arbeitslosigkeit sogar leicht.