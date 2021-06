Für junge Menschen im Kreis Heinsberg : Lebenshilfe bietet FSJ-Plätze an

Lebenshilfe bietet FSJ-Plätze an

Erkelenzer Land Auch der Bundesfreiwilligendienst ist möglich: Interessierte können sich bewerben. Wie die Lebenshilfe Heinsberg informiert, ist ein Start jederzeit möglich.

Jedes Jahr entscheiden sich mehr als 60 junge Menschen in der Region, ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst in einer Kindertagesstätte, Wohn- oder Werkstätte der Lebenshilfe Heinsberg zu absolvieren. Sie begleiten Kinder, Jugendliche oder Erwachsene mit einer geistigen Behinderung und unterstützen in der Förderung und Assistenz.