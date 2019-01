Konjunkturumfrage IHK Aachen: Unternehmen im Kreis Heinsberg melden erneut gute Geschäfte

An der jüngsten Konjunkturumfrage der IHK Aachen haben sich rund 300 Betriebe mit insgesamt rund 22.800 Beschäftigten beteiligt. Foto: Johannes Walther

Kreis Heinsberg Der aktuellen IHK-Umfrage der IHK Aachen zufolge ist nur mit einer leichten Konjunkturabkühlung zu rechnen.

Gute Geschäfte: 51 Prozent der Befragten bewerten ihre Lage als gut, 7 Prozent bezeichnen sie als schlecht. Positiv ist die Situation vor allem im Baugewerbe (Saldo: +65) und in der Industrie (Saldo: +46). Die Aussichten sind nahezu unverändert positiv: 34 Prozent der Betriebe rechnen mit guten Geschäfte, 20 Prozent schlechte. Hohe Erwartungen haben der Großhandel (Saldo: +55) und die Industrie (Saldo: +26).

Die Aussichten haben sich hingegen zum dritten Mal in Folge leicht verschlechtert. Drei von zehn Befragte rechnen mit einer Verbesserung der Geschäfte in den kommenden Monaten. Jedes sechste Unternehmen befürchtet hingegen einen Rückgang. „Dennoch liegt der Erwartungsindex immer noch über dem langjährigen Durchschnittswert. Insofern ist in den Wintermonaten nur mit einer leichten Konjunkturabkühlung zu rechnen“, erklärt Bayer.