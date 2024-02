Fahrt durch den Kreis Heinsberg Landwirte demonstrieren am Freitag

Wie die Polizei mitteilt, stellen sich die Fahrzeuge ab 9 Uhr am Morgen in Heinsberg-Dremmen auf. Anschließend soll es eine Fahrt durch den Kreis Heinsberg geben, bevor die Karawane am Nachmittag zwischen 15 und 17 Uhr am Kreishaus in Heinsberg zu einer Abschlusskundgebung erwartet wird. Wie die Polizei weiter mitteilt, seien 80 Fahrzeuge von den Veranstaltern für diese Demonstration angemeldet.