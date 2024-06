Heinsberger Landrat Stephan Pusch „Finger weg von unserem Rettungsdienst!“

Die geplante Bundesreform des Rettungsdienstes stößt beim Heinsberger Landrat Stephan Pusch auf Ablehnung. „Finger weg von unserem Rettungsdienst und unseren Krankenhäusern! Eine weitere Ausdünnung von Strukturen im ländlichen Raum gefährdet die Versorgungssicherheit der Bevölkerung“, sagte Pusch in seiner Funktion als erster Vizepräsident im Präsidium des Landkreistags NRW während der NRW-Landrätekonferenz in Berlin. Die Vorschläge des Bundes gefährden nach Einschätzung der NRW-Landräte die Notfallversorgung insbesondere in ländlichen Regionen wie dem Kreis Heinsberg.