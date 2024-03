Aktionswochen gegen Rassismus Landrat startet Demokratieoffensive im Kreis Heinsberg

Einige Veranstaltungen haben bereits stattgefunden. Folgende stehen noch an: Am Montag, 8. April, um 18 Uhr findet im Forum des Kreisgymnasiums Heinsberg eine Veranstaltung mit Martin Schulz unter dem Titel „Rechtsruck in Europa – was hat das mit uns zu tun?“ statt. Am Mittwoch, 8. Mai, wird gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler Siebo Janssen ab 19 Uhr in der Leonhardskapelle die Frage beantwortet: „Erbfeindschaft adieu… et ensuite? Wie kann es weitergehen mit dem deutsch-französischen „Dreamteam“?“ Am Freitag, 17. Mai, hält der Europabus von 14 bis 18 Uhr am Berufskolleg Erkelenz. Außerdem beteiligen sich viele Schulen im Kreis mit eigenen Aktionen, zum Beispiel das Cusanus-Gymnasium Erkelenz, die Realschule Heinsberg, das Kreisgymnasium und das Berufskolleg EST Geilenkirchen.