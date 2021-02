Landrat des Kreises Heinsberg erneuert Kritik am Impfstart : Pusch bei Illner: „Bürger wurden dreifach enttäuscht“

Landrat Stephan Pusch erklärte im ZDF-Fernsehtalk „maybrit illner“ seine Forderung nach vorsichtigen Lockerungen in der Corona-Pandemie. Foto: Screenshot

Erkelenzer Land Der 52-Jährige erneuert mit Blick auf den Impfstart seine Kritik an der Politik. Fast die Hälfte aller Corona-Toten im Kreis Heinsberg stammt aus Altenheimen.

Landrat Stephan Pusch hat am Donnerstagabend (4. Februar) in der TV-Talksendung „maybrit illner“ zum Thema „Keine Impfung, keine Lockerung – planlos in den Frühling?“ seine Forderung nach vorsichtigen Lockerungen vor allem im Bereich von Schulen und Einzelhandel bekräftigt. Die Menschen bräuchten jetzt eine Perspektive, sagte Pusch, sonst könnten sie ihre Motivation und ihre Bereitschaft zur Solidarität verlieren.

Der Impfstart ist nach Auffassung des Heinsberger Landrates alles andere als gut verlaufen. Das hatte Pusch schon in seiner viel zitierten Wutrede bei Facebook am 28. Januar deutlich gemacht.

In der TV-Talkrunde, an der neben Pusch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), die frühere Familienministerin Kristina Schröder (CDU) und Fachärztin Jana Schroeder teilnahmen, erneuerte der Landrat seine Kritik an der Politik. Die Bürger seien gleich dreifach enttäuscht worden: Es sei eine zu hohe Erwartungshaltung geweckt worden und es habe mit Blick auf die Impfstoffvergabe eine Hiobsbotschaft nach der anderen gegeben. „Was dann den Ausschlag gegeben hat, war die Organisation der Impftermine plus die Erklärung von allen Stellen: Ist doch eigentlich ganz gut gelaufen“, sagte Pusch.

Dies sei der Punkt gewesen, an dem selbst Leute, die eigentlich friedlich sind und bisher alle Maßnahmen beherzigt haben, auf die Barrikaden gegangen seien. Dieser Frust vieler Menschen hat sich laut Pusch auch am Bürgertelefon des Kreises Heinsberg entladen. Die Bürger hätten die Erfahrung gemacht, dass das, was auf hoher politischer Ebene erzählt wird, sich nicht mit ihrer eigenen Lebenswirklichkeit und dem deckt, was sie vor Ort erleben. „Das hat die Menschen so richtig auf die Palme gebracht.“

Der Landrat erklärte bei „maybrit illner“, dass von den bislang 274 Corona-Toten im Kreis Heinsberg mit 125 fast die Hälfte in Alten- und Pflegeheimen gestorben sind. „Das ist natürlich etwas, was einem zu denken gibt.“ Rückblickend warf er die Frage auf, ob man die Anstrengungen „nach dem Prinzip 80 zu 20“ nicht mehr hätte in Richtung der vulnerablen Einrichtungen kanalisieren sollen. Zwar habe man im Kreis Heinsberg bereits in der ersten Welle Reihentestungen in den Alten- und Pflegeheimen gemacht. „Da haben wir aber versäumt, glaube ich, durch entsprechende Teststrategien früher für mehr Sicherheit zu sorgen.“ Dies sei nur ansatzweise gelungen, jetzt sei man in diesem Bereich deutlich weiter.