Kreis Heinsberg: Landesregierung gibt Geld für den Straßenbau

Kreis Heinsberg Mit mehr als einer Million Euro unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen den Straßenbau im Kreis Heinsberg - zusätzlich. Darüber informierten gestern die Landtagsabgeordneten Bernd Krückel und Thomas Schnelle (CDU). Gefördert werden damit zwei Bauvorhaben in Geilenkirchen sowie zwei in Hückelhoven und Erkelenz.

Vom Jahresförderprogramm 2018 profitieren insgesamt 179 Städte und Gemeinden. "Damit entlastet das Land die Kommunen bei den Gesamtkosten von 257 Millionen Euro." In Geilenkirchen beteiligt sich das Land laut den CDU-Abgeordneten mit 200.000 Euro am Umbau der Kreuzung am Hünshovener Hof zum Kreisverkehrsplatz und mit 210.000 Euro am Ausbau der Brüllsche Straße in Prummern.