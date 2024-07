Struktur- und Dorfentwicklung Land fördert Projekte im Kreis Heinsberg

Ein zentraler Fokus liegt auf den Ortskernen, die als Wohnquartiere, Treffpunkte und identitätsstiftende Mittelpunkte eine wichtige Rolle einnehmen. Auch Infrastrukturmaßnahmen für den ländlichen Fremdenverkehr sind ein wesentliches Element für die zukunftsfähige Entwicklung der Dörfer. Dazu erklärt Bernd Krückel, der CDU-Landtagsabgeordnete für den Heinsberger Südkreis: „Das Erscheinungsbild und die Infrastruktur in unseren Dörfern sind wichtige Faktoren für die Lebensqualität im ländlichen Raum. Mit den Fördermitteln können Projekte vor Ort konkret unterstützt werden, die das Dorfleben stärken und weiterentwickeln.“ Dazu zählen etwa die Errichtung eines Kleinspielfeldes in Hückelhoven-Doveren (159.000 Euro Fördersumme) oder eines „Spielplatz für alle“ in Wegberg (51.000 Euro).