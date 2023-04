Blaulichtticker im Erkelenzer Land Ladendieb flüchtet in Hückelhoven

Erkelenzer Land · Ein komplett in grün gekleideter Dieb ist am Mittwoch mitsamt gestohlener Kleidung am Landabsatz in Hückelhoven geflüchtet. In Lövenich haben Unbekannte einen Baucontainer aufgebrochen.

14.04.2023, 05:10 Uhr

Die Polizei sucht nach dem Täter. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ladendieb in Hückelhoven Erneut hat ein Dieb auf der Einkaufsstraße am Landabsatz in Hückelhoven zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte am Mittwoch gegen 13.20 Uhr eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes einen Mann. Dieser nahm Waren an sich, die an einem Kleiderständer vor dem Geschäft standen, und stahl diese. Als er bemerkte, dass die Mitarbeiterin ihn entdeckt hatte, flüchtete er mit seinem Fahrrad. Die Frau beschrieb den Täter als etwa 40 Jahre alt. Er trug eine grüne Hose, eine grüne Jacke sowie eine grüne Strickmütze. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Täter beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Kripo unter 02452 9200 zu melden. Hinweise können auch auf der Webseite der Polizei unter polizei.nrw gegeben werden. Baucontainer aufgebrochen Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 11. April, und Mittwoch, 12. April, einen Baucontainer in Lövenich aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stand der Container auf der Andreas-Stephani-Straße. Die Täter erbeuteten daraus diverse Werkzeuge.

(RP)