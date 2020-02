Kunstverein Region Heinsberg : Junge Künstler zeigen breites Spektrum

Heinsberg In der Ausstellung „Junge Künstler“ stellt der Kunstverein Region Heinsberg vier Studierende vor.

Die Ausstellung „Junge Kunst“ beim Kunstverein Region Heinsberg im Horster Hof in Unterbruch ist an den Samstagen, 22. und 29. Februar sowie 7. März, jeweils von 15 bis 18 Uhr, und an den Sonntagen, 23. Februar, 1. und 8. März, jeweils von 14 bis 17 Uhr zu besichtigen. Der Wegberger Kulturring bietet dorthin eine Sonderfahrt (27. Februar) an. Interessierte treffen sich um 15 Uhr zur Abfahrt in Fahrgemeinschaften am Parkplatz Schwalmaue.

„Ist es das Moment, in dem sie zurzeit in ihrem Arbeitsprozess angekommen sind?“, fragte Ingrid Trantenroth-Scholz, die die Künstler in einem Gespräch vorstellte, zur Wahl des Titels. „Oder bezieht es sich auf die Freiheit des Wirkens und der Ungebundenheit ihres Status als Studierende, in dem noch geschütztem Raum der Hochschule?“ Die im Horster Hof zu sehenden Werke seien diejenigen, an denen sie im Moment arbeiten oder bis zur Ausstellung gearbeitet haben, erläuterte Adrian Wehr. Es sei ein spannender Prozess gewesen, die vier unterschiedlichen Auffassungen in einer Ausstellung zu vereinen und durch die Hängung zu einem harmonischen Gesamtbild zu fügen, ergänzte Vera Kirolow.

So verschieden ihr Werdegang ist, so unterscheidet sich auch die Herangehensweise an das, was sie bildnerisch zum Ausdruck bringen wollen. Das zeigte sich insbesondere bei den Werken von Adrian Wehr. Der 1992 in Düsseldorf geborene Künstler hat sich nach einer Ausbildung zum Grafiker zum Kunststudium entschieden. „Ich erschaffe mit selbstgebauten, nicht alltäglichen Leinwänden und den darauf geschaffen Farbnuancen eine Illusion von unwirklichen Flächen, Schatten und Räumen“, meint er über seine Kunst, die grafische Elemente nicht verleugnen kann. Der 1990 in Düsseldorf geboren Marcel Flormann hat den Weg zur Hochschule „über die Straße“ gefunden. Mit Graffitis und Straßenkunst hat er angefangen und will mit seinen Werken mehr als nur die Wirklichkeit zeigen. Er will in den Gemälden Gefühle transportieren, Verlangen und Neugierde wecken. „Als Künstler sehe ich mich nicht in der Pflicht, die ernsten Dinge der Welt darzustellen und zu erklären.“ 1988 in Kasachstan geboren, aber schon seit Kindeszeit in Deutschland aufgewachsen ist Vera Kirilow. Sie will mit ihrer Kunst eine „fiktive Wahrnehmung erforschen“. Sie „versteckt“ ihre Motive hinter Linien. „Ich trage Farbschichten auf, lege sie übereinander, lasse sie verschwinden und erneut wahrhaftig werden.“