Ausstellung in Heinsberg Der Blick ins Fenster

Die hellen, lichtdurchfluteten Räume des Horster Hofes sind Schauplatz der neuen Ausstellung des Kunstvereins Heinsberg. Die Mainzer Künstlerin Susanna Storch stellt ihre großformatigen, realistisch gemalten Werke vor. Hausfassaden aus London, Santiago de Chile, New York, New Orleans, Gibraltar, Krakau, Berlin und ihrer Heimatstadt Mainz liefern den Stoff, den sie im Bild verarbeitet. „Ich schaue, was mir begegnet“, sagt die Künstlerin. „Es ist der alltäglichen Moment, der mich interessiert.“