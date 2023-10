“Kunst in der Fabrik“ in Oberbruch Inspirationen im großen Stil

Kreis Heinsberg · Die bereits zur Tradition gewordene Ausstellung „Kunst in der Fabrik“ lockt mit zwölf Künstlern wieder in den Industriepark Oberbruch. So war die Vernissage.

03.10.2023, 05:10 Uhr

Die zwölf Künstler stellten zum viertel Mal in der Fabrik aus. Foto: Renate Resch

Von Renate Resch

Das ehemalige Industriegebäude hat Potenzial für Kunstpräsentationen. Mit seinen 3000 Quadratmeter Fläche bietet die Fabrik in Oberbruch großräumige Möglichkeiten, Kunstwerke angemessen zu zeigen. Aus den Bereichen Malerei, Edelstahlobjekte, Skulpturen, Holzdruck, Grafiken und Streetart zeigen bei „Kunst in der Fabrik“ wieder zwölf Künstler der näheren und ferneren Umgebung sowie den benachbarten Niederlanden ihre Arbeiten.