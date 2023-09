Kunst in der Fabrik Brachiales und Intellektuelles in Oberbruch

Gezeigt werden Werke, die von wuchtiger bis meditativer Malerei reichen, brachiale oder auch intellektuelle Bildhauerei zeigen und mit Graffiti, digitalen und erzählenden Werken beeindrucken. Wie in einem Schachspiel angeordnet, haben die Kunstschaffenden in den Hallen des ehemaligen Glanzstoffwerks Position bezogen, um dem interessierten Publikum ihre Werke näherzubringen. Dabei zeigen sie sich in ihrer Königsdisziplin, der voll beherrschten künstlerischen Umsetzung der intendierten Bild- und Formsprache, in freudiger Erwartung auf den Dialog mit dem interessierten Publikum.