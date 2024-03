Katastrophenschutz im Kreis Heinsberg Krisenstab trainiert für den Ernstfall

Die rund 60 Teilnehmer aus Kreisverwaltung, den Feuerwehren des Kreises, THW, Polizei, Bundeswehr, Rettungsdienst, Energieversorger NEW, Wasserverband Eifel-Rur und dem Deutschen Roten Kreuz stellten während der Krisenstabsübung am Institut der Feuerwehr NRW in Münster (IdF) die Kommunikation zwischen den Stäben auf die Probe, dokumentierten die jeweiligen Einsatzlagen, simulierten das Meldewesen und übten das Abrufen zusätzlicher Ressourcen. Das Übungsszenario war anspruchsvoll: Simuliert wurde ein Unwetter, das zunächst Evakuierungen im südlichen Kreis Heinsberg notwendig machte und in dessen Folge es später auch im nördlichen Kreis zu Stromausfällen und Großbränden kam und sogar die Evakuierung des Erkelenzer Krankenhauses zur Diskussion stand.