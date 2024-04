Kriminalstatistik Kreis Heinsberg Betrüger ergaunern knapp drei Millionen Euro

Im Detail gab es in mehreren Bereichen einen Anstieg, während die Kriminalität in anderen zurückgegangen sind. Beispielsweise haben die sogenannten „Straftaten gegen das Leben“ um 233,3 Prozent zugenommen: Während es 2022 noch drei waren, gab es 2023 zehn Fälle. Auch die Zahl der BTM-Kriminalität, also der Rauschgiftkriminalität: Hier stehen 689 Fälle in 2022 884 Fällen im vergangenen Jahr gegenüber. Das bedeutet einen Anstieg um 28,3 Prozent. Stark rückläufig hingegen waren 2023 auch die Diebstähle aus und an Kraftfahrzeugen. 922 aus dem Jahr 2022 stehen 700 aus 2023 gegenüber. Laut Polizei sind darunter immer noch viele vermeidbare Fälle mit Blick auf zu viele unverschlossen abgestellte Pkw. Nach Angaben der Polizei dauert es nicht lange, ehe sich Täter komplett in einem Fahrzeug umgesehen und dann auch etwas gestohlen haben. Der Appell bleibt gleich: Ein Fahrzeug ist kein Tresor. „Wir können nur weiterhin raten: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor es jemand anderes macht“, sagt Stefanie Palapanidis. „Jede Handtasche, jedes Smartphone, eine Jacke und sogar jedes Kuscheltier kann potenziellen Tätern einen Anreiz bieten“, warnt sie. Wieder abgenommen haben nach einem deutlichen Hoch im Jahr 2022 wieder die Diebstähle aus und an Neu- und Rohbauten. Papalanidis: „Baustoffe werden zwar immer teurer, sind aber auch schwerer zu bekommen. Dadurch stocken viele Bauvorhaben oder werden gar nicht erst begonnen. Das könnte ein möglicher Grund zu sein.“