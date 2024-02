Organisierte Kriminalität im Kreis Heinsberg Abgeordnete fordern grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Oellers hatte in der Vergangenheit häufiger über die Notwendigkeit eines gemeinamen Polizeizentrums in Grenznähe gesprochen. „Es wird jedoch Zeit, dass den Worten nun endlich auch Taten folgen und Nägel mit Köpfen gemacht werden“, so die Abgeordneten. Der Kreis Heinsberg ist mit mehreren Grenzübergängen, unter anderem in Wassenberg-Rothenbach oder im Selfkant. Die Kriminalität äußert sich nicht nur im Drogenschmuggel, sondern zuletzt auch deutlich wahrnehmbar durch die hohe Zahl von Automatensprengungen. Auch im Kreis Heinsberg hatte es teilweise im Monatstakt Sprengungen gegeben, zuletzt war es ruhiger geworden. Die Täter werden fast immer in den Niederlanden vermutet.