Neues Projekt des Kreissportbunds Heinsberg : Sport zu Hause mit KSB-Videos

Fitnesstrainerin Clarissa Boehlig im ersten KSB-Video. Foto: grafik

Kreis Heinsberg Der Kreisportbund wendet sich in der Corona-Krise mit dem Projekt „sport@home“ über Facebook und Instagram an die Menschen im Kreis Heinsberg.

Von David Beineke

Clarissa Boehlig weiß wie es ist, Yoga-Übungen vor ihrer heimischen Couch zu präsentieren und per Video Fremde daran teilhaben zu lassen. Das gehört mittlerweile zum Job der erfahrenen Fitnesstrainerin. Dagegen betritt der Kreissportbund Heinsberg (KSB) in Zeiten der Corona-Krise Neuland, wenn er kurze Filme mit Übungspräsentationen seiner Referenten im sozialen Netzwerk Facebook einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Mit ihrer Yoga-Einführung bildete Boehlig zu Beginn der Woche den Auftakt der Aktion „sport@home“, die der KSB kurzfristig mit finanzieller Unterstützung der Firma WEP aus Hückelhoven in die Tat umgesetzt hat.

Von montags bis freitags gibt es täglich ab 11 Uhr im sozialen Netzwerk Facebook ein Video (beworben auch bei Instagram), in dem Übungsleiter mit unterschiedlichen Schwerpunkten Menschen dazu motivieren wollen, in den eigenen vier Wänden Sport zu treiben. „Das Problem ist ja aktuell, dass Sportvereine keine Veranstaltungen machen dürfen. Es gibt kein Vereinsleben, keine Übungsstunden und keine Wettkämpfe. Wir wollen aber auch in diesen Zeiten weiter ein Sprachrohr für den Breitensport sein“, erklärt David Rosenkranz in seiner Funktion als Geschäftsführer des KSB Heinsberg mit Blick auf das neue Angebot. Wobei die Umsetzung der unter den KSB-Mitarbeitern Mitte voriger Woche entstandenen Idee rasend schnell ging. Umgehend waren fünf Übungsleiter und Trainingsschwerpunkte gefunden, die über sieben Wochen in 35 Videos aufbereitet werden und möglichst viele Menschen zur Bewegung daheim motivieren sollen.

„Das kommt natürlich unseren Referenten sehr entgegen, die zurzeit auch ausgebremst werden und sich so ein kleines Honorar verdienen können“, erklärt David Rosenkranz, der auch begeistert davon ist, wie sein Team von der KSB-Geschäftsstelle in Heinsberg bei der Umsetzung der Aktion mitgezogen hat: „Das war ein Selbstläufer. Jeder hat seine Stärken eingebracht.“ Die von den Übungsleitern gedrehten Videos werden beim Kreissportbund gesammelt und dort für die Veröffentlichung bearbeitet. Nach dem Auftakt am Montag mit Yoga folgten Functional Fitness und Rückenfit, am Donnerstag steht Tabata auf dem Programm, am Freitag endet die Woche mit Faszientraining.

Das Gute dabei: Niemand muss sich wie beim klassischen Fernsehen um 11 Uhr vor dem PC, Tablet oder Handy befinden, um nach fachlicher Anleitung in den eigenen vier Wänden Sport zu treiben. Auf der Facebook-Seite des Kreissportbundes sind die Videos rund um die Uhr abrufbar, auch verpasste Teile können so theoretisch nachgeholt werden. Bislang ist die Aktion zunächst auf 35 Teile angelegt. „Wir hoffen, dass sich die Lage danach entspannt“, betont David Rosenkranz. Bis dahin ist er froh, dass er mit dem KSB die in der Corona-Krise entstandene Bewegung #hsbestrong unterstützen kann. „Wir wollen unseren Teil zur Gesundheit beitragen“, sagt der KSB-Geschäftsführer.