PS-Zweckerträge ausgeschüttet Kreissparkasse Heinsberg unterstützt Vereine

Vor 20 Jahren sei ihm eine ältere Dame in Gummistiefeln in der Sparkassen-Filiale begegnet, erinnert sich Holger Jacke, Abteilungsleiter Baufinanzierung der Kreissparkasse Heinsberg. „Ihr Geld war knapp und sie wollte sehen, was sie noch abholen kann. Die Überraschung war groß, denn sie hatte 5000 Euro gewonnen.“ Die Geschichte betrachtet er als Sinnbild für die PS-Zweckerträge, denn die, die sparen, können auch etwas mit Losen gewinnen – mit Glück sogar wie diese Dame. „Die andere schöne Seite: Man kann Gutes tun und Vereine in ihrer Arbeit unterstützen.“ Deshalb freute er sich, Vertreter von 40 Vereinen aus den Bereichen Soziales, Brauchtum, Kultur, Sport in der Erkelenzer Hauptstelle der Kreissparkasse Heinsberg begrüßen zu können, die alle berücksichtigt wurden.