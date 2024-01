Kreissparkasse Heinsberg Wichtige Schritte in die Zukunft, aber Bewährtes bleibt

Den Mitarbeitern sind die Probleme der Kunden vertraut. „Sie kennen beide Welten“, sagt Jakobs-Bolten. Die Mitarbeiter haben vor ihrem Wechsel in das Center in aller Regel selbst am Schalter gestanden und wissen um die Belange der Anrufer. Es sei der Kreissparkasse wichtig gewesen, ihr Service-Center in ihrem Verbreitungsgebiet zu installieren. „Wir wollten kein externes Call-Center, sondern wir wollten ein telefonisches Angebot für unsere Kunden durch unsere Mitarbeiter im Kreis Heinsberg.“ Gelegentlich komme es vor, dass der Anrufer und der Mitarbeiter am Telefon sich von früheren Besuchen in der Bank kennen.„Wir werden nicht alles digital und online machen können“, meint Jakobs-Bolten. Die Gespräche unter vier Augen, das vertrauliche Verhandeln über Vermögenswerte werden bleiben. „Aber viele Dinge lassen sich online gut, schnell und einfach erledigen“, weiß die Vorständin. Ein Großteil der Kunden möchte das nach ihrer Einschätzung auch.