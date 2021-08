643.000 Euro : Sparkasse gibt Großspende an Wohlfahrtsverbände

Erkelenzer Land Die Pandemie hat die Arbeit für Verbände wie Awo, Caritas und Deutsches Rotes Kreuz nicht einfacher gemacht – umso mehr sind sie auf Hilfe angewiesen.

„Wir sehen die Förderung des Gemeinwohls als eine unserer Aufgaben in der Region an. Das Geld ist bei Ihnen bestens aufgehoben“, sagte Kreissparkassen-Chef Thomas Giessing im Heinsberger Kreishaus zu den Wohlfahrtsvertretern, die den in Not geratenen Menschen im Kreis zur Seite stehen. Diese seien „seit jeher eine wichtige Säule für soziale Teilhabe im Kreis Heinsberg“. In diesen Zeiten, in denen die Corona-Pandemie und zuletzt in Teilen auch das Hochwasser Menschen vor existenzielle Nöte stellte, sei deren Arbeit „noch viel wichtiger als zuvor“. Das gelte etwa für die Erziehungs- und Suchtberatung, ambulante Dienste oder die Schuldnerberatung.