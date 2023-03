Kreismusikschule in Erkelenz Scheibchenweise Teuerungen sind leider normal geworden

Dass die Sanierung oder der Neubau eines öffentlichen Gebäudes im ursprünglichen Kostenrahmen bleibt, ist in diesen Zeiten utopisch geworden. Dabei muss man gar nicht auf prominente Beispiele wie Berlin, Hamburg oder Köln schauen, sondern man findet sie auch in Wegberg (Feuerwache) oder nun in Erkelenz (Kreismusikschule).