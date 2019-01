Kreismusikschule Heinsberg: Trauer um Orchesterleiter Ernest Frissen

Kreis Heinsberg Kollegium sowie Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule Heinsberg sind tief betroffen über den plötzlichen Tod von Ernest Frissen. Der langjährige Geigenlehrer und Orchesterleiter an der Schule starb im Alter von 64 Jahren.

Kreismusikschulleiterin Gerda Mercks würdigte den Verstorbenen: „Musik war sein Leben, Unterrichten und Musizieren seine Passion. Ernest Frissen war über 40 Jahre als Lehrkraft für Violine im Kollegium der Kreismusikschule. In dieser Zeit hat er viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene für das Geigenspiel begeistert. Immer war es ihm wichtig, seine Schülerinnen und Schüler ihren persönlichen Anlagen entsprechend in ihrer Gesamtentwicklung zu fördern.“ So wurden zahlreiche seiner Schüler Berufsmusiker wie auch er.

1981 übernahm Ernest Frissen, der im gleichen Jahr das Conservatorium Maastricht abschloss, die Leitung des Streicherensembles und erweiterte es im Laufe der Jahre zu einem Sinfonieorchester, das durch seinen ausgewogenen Klang und begeisternde Auftritte ein Aushängeschild der Kreismusikschule wurde. Im Junior-Orchester weckte Ernest Frissen bereits in jungen Schülerinnen und Schülern die Freude am gemeinsamen Musizieren. Er führte viele junge Talente zu Preisen bei „Jugend musiziert“.

Gerda Mercks: „Als Musiker kannte Ernest Frissen keine Grenzen, weder regional noch stilistisch. Unvergessen bleiben die zahlreichen Orchesterfahrten in verschiedene europäische Länder, die zum besonderen Zusammenhalt im Orchester beitrugen.“ Reiseziele waren Norwegen, Finnland, Schweden, Italien, die Schweiz oder das Europäische Musikfestival der Jugend in Ungarn. Durch seine lebensfrohe, humorvolle, zugewandte Art sorgte Ernest Frissen im wahrsten Sinne des Wortes für gute Stimmung. Immer wieder arbeitete Frissen dabei mit anderen Orchestern oder Bands zusammen, zuletzt im März 2018 beim großen Projekt „Pop goes Symphonic“ in der Erkelenzer Stadthalle. Über Jahre initiierte er Treffen von Musikern der Kreismusikschule Heinsberg und des Roermonder „Centrum voor de Kunsten“, um einen Tag lang jenseits der Grenze gemeinsam zu musizieren und sich kennen zu lernen.