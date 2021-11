Herz-Kreislauf-Erkrankungen an der Spitze : Woran sterben die Menschen im Kreis Heinsberg?

Kreis Heinsberg Herz-Kreislauf-Erkrankungen bleiben häufigste Todesursache im Kreis Heinsberg. Damit liegt der Kreis im Landestrend. Covid-19 (Corona) nimmt in diesem Geschehen nur eine eher untergeordnete Rolle ein.

An so genannten bösartigen Neubildungen, also Krebs, starben 702 Menschen, 2,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Tödlich waren für 176 Menschen auch psychische und Verhaltensstörungen, also seelische Erkrankungen, deren Zahl um 2,3 Prozent zugenommen hat. Die Zahl der Todesfälle, bei denen Erkrankungen des Atmungssystems (ohne Covid-19) eine Rolle spielten, ist sogar um 24,3 Prozent auf 171 gesunken.

Damit liegt der Kreis Heinsberg im Landestrend. Denn auch NRW-weit sind Krankheiten des Kreislaufsystems die häufigste Todesursache. Covid-19 (Corona) nimmt in diesem Geschehen nur eine eher untergeordnete Rolle ein. Von 3005 Todesfällen im Kreis Heinsberg im Jahr 2020 sind 126 Verstorbene an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Das ist ein Anteil von 4,2 Prozent. Er ist größer als der landesweite Anteil, der in NRW bei 3,4 Prozent liegt. Die höchsten Anteile aller Kreise und kreisfreien Städte der aufgrund von Covid-19-Infektionen Gestorbenen an allen Todesfällen in NRW wurden im Jahr 2020 für Remscheid (6,0 Prozent), den Kreis Olpe (5,9 Prozent) und Wuppertal (5,8 Prozent) ermittelt. In Leverkusen (1,4 Prozent), den Kreisen Siegen-Wittgenstein (1,6 Prozent) und Höxter (1,8 Prozent) waren die Anteile am niedrigsten.