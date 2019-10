Kreisjugendamt Heinsberg : 430 neue Kita-Plätze bis 2020

Kreis Heinsberg Überbelegungen und Übergangsgruppen in Kindergärten sollen im Kreisgebiet bald passé sein.

In seinem Bestreben, die hohe Zahl von fehlenden Kindergartenplätzen zu verringern, sieht sich das Heinsberger Kreisjugendamt auf einem guten Weg. Zu Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 sind laut Statistik der Kreisverwaltung rein rechnerisch im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes nur noch vier fehlende Kindergartenplätze in Übach-Palenberg ausgewiesen. In Gangelt, Selfkant, Waldfeucht, Wassenberg und Wegberg kann eine ausreichende Zahl von Kindergartenplätzen angeboten werden – zumindest auf dem Papier und nach dem jetzigen Stand der Dinge. „Ein Grund, laut ,Hurra’ zu schreien, ist das aber nicht“, sagte Kreisjugendamtsleiter Alfred Theißen während der Sitzung des Jugendhilfeausschusses im Heinsberger Kreishaus. Denn die Anmeldephase ist noch nicht abgeschlossen, und durch den rechnerischen Überschuss von insgesamt 75 Plätzen zu Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 könnten „jetzt endlich die oft erheblichen Überbelegungen oder Übergangsgruppen abgebaut werden“.

Für Entlastung sorgen vor allem die zahlreichen zum 1. August 2020 fertiggestellten neuen Plätze in Kindertageseinrichtungen. So entsteht beispielsweise in Wegberg-Arsbeck eine komplett neue Kita mit 100 Plätzen. Weitere 40 Plätze werden in einer neuen Waldkindertagesstätte in Dalheim, 20 durch die vierte Gruppe in Beeck und weitere 20 durch die vierte Gruppe in Rath-Anhoven entstehen. Jeweils 100 neue Plätze entstehen auch in Wasenberg (Forster Weg) und Gangelt-Birgden (DRK) sowie 50 durch die Lebenshilfe Haaren. Die größte Nachfrage (Stichtag 17. September) für das Kindergartenjahr 2020/2021 herrscht zurzeit in Wegberg (357 Plätze), gefolgt von Übach-Palenberg (244), Wassenberg (203), Gangelt (195), Waldfeucht (100) und Selfkant (70). Rein rechnerisch entsteht nach den derzeitigen Anmeldezahlen zum Beginn des Kindergartenjahrs 2020/2021 sogar ein Überschuss von 75 Plätzen im Bereich des Kreisjugendamtes Heinsberg, doch Friedhelm Sieben vom Kreisjugendamt warnt: „Es ist zu erwarten, dass die Nachfrage im Zeitraum bis August 2020 noch deutlich ansteigt, besonders durch Zuzüge.“