Nouvertné plant Abschied nach 20 Jahren Vorstandsarbeit : Kreissparkasse bereitet Wechsel im Vorstand vor

Kreis Heinsberg 20 Jahre ist Richard Nouvertné im Vorstand der Kreissparkasse Heinsberg tätig. Mit 63 Jahren möchte er aufhören. Nun gibt es Beschlüsse zur Nachfolge.

Nouvertné möchte sich ab April 2020 nach mehr als 20 Jahren Vorstandstätigkeit verstärkt seiner Familie und seinen Hobbys widmen. „Ich bedauere zwar das Ausscheiden meines Kollegen Nouvertné, kann aber seine Entscheidung sehr gut nachvollziehen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Giessing nach der Sitzung des Verwaltungsrates. „Gleichzeitig freue ich mich aber auf die weitere Zusammenarbeit in einem bewährten Team.“ Auf Nouvertné folgen soll Marie-Theres Jakobs-Bolten, die seit 2006 als Verhinderungsvertreterin in die Vorstandsarbeit eingebunden war und 2016 als stellvertretendes Mitglied in den Vorstand des regionalen Kreditinstitutes aufgerückt war. Sie ist 58 Jahre alt und wohnt mit ihrer Familie in Geilenkirchen.