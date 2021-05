Eichenbäume werden besprüht : Kreis lässt giftige Raupe im Erkelenzer Land bekämpfen

Erkelenzer Land Der Eichenprozessionsspinner kann Reizungen der Atemwege und Allergien hervorrufen. Daher sprühen Fachleute ein Biozid, das für den Menschen ungefährlich sein soll.

Der Kreis Heinsberg und die zehn kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden in den kommenden Wochen eine gemeinsame vorbeugende Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners an Eichenbäumen vornehmen. Das teilt die Heinsberger Kreisverwaltung mit. Verkehrsteilnehmer werden deshalb gebeten, auf entsprechend gekennzeichnete Einsatzfahrzeuge zu achten.

In diesem Jahr werden 10.300 Eichenbäume entlang von Verkehrsstraßen und auf öffentlichen Grünflächen behandelt. Die Arbeiten zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners starten voraussichtlich noch in dieser Woche. Während der Besprühung der Eichenbäume in den hellen Tages- und Abendstunden (bis gegen 21 Uhr) muss aufgrund der eingesetzten Sprühturbine kurzzeitig mit Beeinträchtigungen gerechnet werden.