Für das Projekt „Kompetenzzentrum“ : Zweiter Stern für Kreis Heinsberg

Erkelenzer Land Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier verleiht Sterne aus „Sofortprogramm PLUS“. Kreis Heinsberger Landrat Stephan Pusch: „Bereits jetzt hat das ,Kompetenzzentrum Transfer der Land- und Ernährungswirtschaft’ einen zweiten Stern erhalten. Das ist eine gute Nachricht.“

Auf seiner Sitzung in Elsdorf hat der Aufsichtsrat der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) 19 von 83 Projekten aus dem „Sofortprogramm PLUS“ den zweiten von drei Sternen verliehen. Damit gelten sie nun als „tragfähige Vorhaben“. Sie stehen für ein maximales Fördervolumen von rund 300 Millionen Euro. Damit würden etwa zwei Prozent der bis 2038 für die Region zugesagten Strukturfördermittel des Bundes abgerufen. Im Kreis Heinsberg geht der zweite Stern an das Projekt „Kompetenzzentrum Transfer der Land- und Ernährungswirtschaft“.

Als Gast an der Sitzung nahm der Chef der Staatskanzlei und Staatssekretär Nathanael Liminski teil. Er stellte den Vertretern der Region aus erster Hand die Ergebnisse der Sitzung des Bund-Länder-Koordinierungsgremiums in Berlin vor: „Die Zeit der Vorbereitung ist vorbei, jetzt starten wir durch im Rheinischen Revier, dass es beim Kohleausstieg vorangeht. Jetzt können konkrete Vorhaben begonnen werden. Wir stellen die Weichen für neue Wertschöpfung und moderne Arbeitsplätze mit Zukunft. Das Land und die Region haben in den letzten Monaten engagiert gearbeitet – gemeinsam mit dem Bund werden wir die Aufbruchstimmung vor Ort nutzen, um das ‚Zukunftsrevier‘ zu gestalten. In der Sitzung, in der wir weitere vielversprechende Projekte erörtert haben, ist einmal mehr das enorme Potenzial des Reviers deutlich geworden. Darüber hinaus hat die Sitzung gezeigt, wie gut die regionale Zusammenarbeit hier bereits funktioniert.“