Kreis Heinsberg Zwei Personen bei Busunfall verletzt

Am Donnerstag, 1. August, ereignete sich gegen 8.15 Uhr auf der Bundesstraße 56 aus Richtung Selfkant kommend in Fahrtrichtung Autobahn 46 in Höhe der Abfahrt Waldenrath ein Verkehrsunfall. Ein Bus, in dem sich 18 Personen befanden, war aufgrund einer Panne liegen geblieben. Ein nachfolgender Autofahrer bemerkte dies nicht und prallte gegen das Heck des Fahrzeugs. Durch den Aufprall wurde der 42-jährige Autofahrer aus Gangelt schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und verblieb dort stationär. Ein Businsasse zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und konnte ambulant vor Ort behandelt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn bis etwa 11 Uhr in Richtung A 46 für den Verkehr gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Die Feuerwehr beseitigte auslaufende Betriebsstoffe auf der Fahrbahn.