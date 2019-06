Jahresbilanz des Zolls in Aachen, Düren und Heinsberg : Zoll: 13 Kilo Marihuana abgefangen

Kreis Heinsberg Das Zollamt für den Kreis Heinsberg hat im Vorjahr 57.500 Sendungen im grenzüberschreitenden Warenverkehr zur Ein- und Ausfuhr abgefertigt. Das Hauptzollamt Aachen beschlagnahmte kiloweise Marihuana, Heroin und Kokain.

Schmuggel, Schwarzarbeit, Warenein- und Warenausfuhren – das Hauptzollamt in Aachen mit seinen Nebenstellen in Heinsberg und Düren hat im Vorjahr allein 356 Millionen Euro an Zöllen, Einfuhrumsatzsteuer, Verbrauchsteuern und sonstigen Abgaben eingenommen. Spitzenreiter bei den nationalen Abgaben war darunter die Einfuhrumsatzsteuer mit 171 Millionen Euro, zieht die Bundesbehörde Bilanz, die der Aachener Hauptzollamtsleiter Mario Lambertz als „sehr erfreulich“ bezeichnet.

Insgesamt fertigten die Zollämter in Aachen, Düren und Heinsberg 311.300 Sendungen mit 1,2 Millionen Positionen im grenzüberschreitenden Warenverkehr zur Ein- und Ausfuhr ab, von denen 13.500 Abfertigungen zur Einfuhr und 44.000 zur Ausfuhr auf den Kreis Heinsberg entfielen, berichtet die Pressesprecherin des Hauptzollamts im Gespräch mit unserer Redaktion. Außerdem fertigte das Zollamt im Kreis Heinsberg 4700 Postpakte ab. „Einige importierte Waren konnten aufgrund von Verboten und Beschränkungen nicht an die Empfänger ausgehändigt werden, zum Beispiel wegen Markenrechtsverletzungen, Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz und das Waffengesetz“, teilt die Behörde allgemein mit und berichtet über zwei Fälle im Besonderen, einen aus dem Kreis Heinsberg: „Bei einer gewerblichen Einfuhrsendung wurden 600 Deckenleuchten aufgrund von Mängeln in der Produktsicherheit – fehlende CE-Kennzeichnung und nicht vorhandene Schutzabdeckungen – beschlagnahmt, und vom Zollamt in Heinsberg ist eine Waffe aus dem Verkehr gezogen worden.“