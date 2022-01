1618 Radfahrer sammeln rund 312.000 Kilometer : Kreis zieht Bilanz fürs Stadtradeln

Erkelenzer Land Für das Jahr 2021 zählte der Kreis Heinsberg 1618 aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die neue Anmeldefrist beginnt bereits am 9. März.

Aufgrund der pandemischen Lage war eine persönliche Preisverleihung an die Gewinnerteams 2021 nicht möglich. Die Teams mit den meisten gefahrenen Kilometern insgesamt erhalten für ihre Leistung Gutscheinbücher für den Kreis Heinsberg und Umgebung. Zusätzlich wurden unter allen aktiven Teilnehmern zehn Gewinnpakete, bestehend aus einer Handyhalterung und einem Stadtradeln-Sattelbezug, verlost. Die Siegerteams und Verlosungsgewinner werden per Mail kontaktiert und erhalten ihre Gewinne per Post.