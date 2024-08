Awo zieht Bilanz Zahlreiche Frauen im Kreis Heinsberg in Wohngruppen

Neben dem Angebot der Frauenwohngruppe wird hilfesuchenden Frauen auch die Möglichkeit eines „Ambulant betreuten Wohnens“ angeboten. Im Jahr 2023 hat das „Ambulant betreute Wohnen“ der Awo insgesamt 58 Frauen unterstützt, darunter zwölf Neuzugänge. Die Betreuung erfolgte sowohl in drei Trainingswohnungen im Hückelhovener AWO-Gesundheits- und Sozialzentrum als auch in den eigenen Wohnungen der Frauen. Drei Frauen lebten kontinuierlich in diesen Trainingswohnungen, wo sie selbstständiges Leben und Wohnen erlernten. Die Verweildauer der Frauen in dieser Art der Betreuung variierte stark - von einem Monat bis zu neun Jahren aktuell. Die häufigsten Gründe für die Aufnahmewaren auch hier wirtschaftliche Unsicherheit, Schulden, Arbeitslosigkeit, psychische Probleme und Gewalterfahrungen.