Im Kreis Heinsberg Zahlreiche Einbrüche am Wochenende

Über das Pfingstwochenende waren im Kreis Heinsberg verstärkt Einbrecher unterwegs. So kam es beispielsweise zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag zu einem Einbruch in Geschäftsräume am Karolingerring in Erkelenz. Wie die Polizei mitteilte, drangen Unbekannte in einen Friseursalon sowie ein Lebensmittelgeschäft ein und erbeuteten unter anderem Bargeld. Zum gleichen Zeitraum scheiterten Unbekannte, vermutlich dieselben Täter, dort bei einem Einbruch in einen Kiosk. Der Kriminalpolizei gelang es, Spuren zu sichern, die Ermittlungen laufen.