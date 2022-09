Im Kreis Heinsberg : Zahl der Übernachtungen steigt

Kreis Heinsberg Nach der Corona-Flaute gibt es wieder deutlich mehr Hotelgäste im Kreis. Das wird aus den Zahlen für die Gästeübernachtungen im ersten Halbjahr deutlich, die nun das statistische Landesamt veröffentlicht hat.

(RP) Der Tourismus und das überregionale und internationale Geschäftstreiben im Kreis Heinsberg ziehen nach der langen Corona-Flaute wieder an. Das wird aus den Zahlen für die Gästeübernachtungen im ersten Halbjahr deutlich, die nun das statistische Landesamt veröffentlicht hat. Demnach gab es im Kreis Heinsberg in den ersten sechs Monaten des Jahres 104.000 Gäste-Übernachtungen – das waren 86 Prozent mehr als in der ersten Jahreshälfte 2021. Im vergangenen Jahr galt während des Corona-Lockdowns zum Teil noch ein Beherbergungsverbot bei Privatreisen, das vielerorts als Tourismus-Bremse gewirkt hat. Auch viele Geschäftsreisen fielen in dieser Zeit allerdings aus.