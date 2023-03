Entwicklung der Schuldner Zahl der Insolvenzen im Kreis Heinsberg nimmt ab

Auch in den meisten Städten des Kreises ist die Entwicklung, was die gemeldeten Insolvenzen angeht, positiv. Am deutlichsten fällt der Rückgang in Waldfeucht (minus 42,9 Prozent) und Hückelhoven (minus 27,5) aus. Auch in Erkelenz ist der Trend deutlich zu sehen: Dort waren es im vergangenen Jahr 26,9 Prozent weniger als im Vorjahr. 57 Insolvenzverfahren wurden 2022 hier gemeldet (davon Verbraucherinsolvenzen: 35), in Hückelhoven 77 (48), in Wassenberg 30 (16) und in Wegberg 35 (16). Auch hier lässt sich also jeweils ein Rückgang beobachten. Dagegen ist in der Stadt Heinsberg selbst eine Zunahme zu verzeichnen, von insgesamt 5,8 Prozentpunkten, was laut Statistik vor allem auf mehr Verbraucherinsolvenzen zurückzuführen ist, während die Zahl der Unternehmensinsolvenzen zurückgeht.