Workshop : VHS: Rassismus und Kolonialismus

Kreis Heinsberg Mit „Rassismus und Kolonialismus“ befasst sich eine als Workshop konzipierte modulare Fortbildungsreihe der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg, die am Mittwoch, 4. März, um 14 Uhr im VHS-Gebäude in Heinsberg beginnt.

„Fünf Jahrhunderte Kolonialismus haben unübersehbare Spuren in der heutigen Weltordnung hinterlassen. Denkweisen und Mentalitäten, die in Form von Rassismus und Eurozentrismus bis in die Gegenwart hinein fortwirken, zeigen, dass die Dekolonisation der Köpfe noch nicht abgeschlossen ist“, heißt es ausführlich in der Ankündigung dieses Workshops. „In der bundesdeutschen Gesellschaft gewinnen die postkoloniale Perspektiven daher immer mehr an Relevanz für eine rassismuskritische, differenzsensible und global reflektierte soziale Arbeit und Bildungsarbeit.“