Neues Format im Kreis Heinsberg „Work Experience Day“ soll Einblicke in den Beruf geben

(RP) Erstmals findet am Donnerstag, 19. September, der „Work Experience Day“ im Kreis Heinsberg statt. An diesem Tag öffnen Unternehmen und Institutionen zwischen 14 und 18.30 Uhr ihre Türen und gewähren Schülern ab der Jahrgangsstufe neun sowie deren Begleitung einen Einblick in ihre Ausbildungsmöglichkeiten. Der Work Experience Day ist ein neues Format zur beruflichen Orientierung. Für Schülerinnen und Schüler bietet er die Gelegenheit, unverbindlich hinter die Kulissen von Unternehmen zu schauen und vor Ort Näheres zu ihrem Wunschausbildungsberuf zu erfahren. Unternehmen erhalten die Möglichkeit, ihren Ausbildungsbetrieb in den eigenen Räumlichkeiten vorzustellen und potenzielle Auszubildende in einer lockeren Atmosphäre für sich zu gewinnen.