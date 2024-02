Kreis Heinsberg Woche der Ausbildung bei Arbeitsagentur

Zum zweiten Mal findet die Aktion „Ausbildung in der Tasche“ mit täglichen Beratungsangeboten, zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen im Aquis Plaza in Aachen statt. Zum ersten Mal wird auch eine Beratung für Erwachsene angeboten, die sich mit dem Thema Aus- und Weiterbildung beschäftigen und zum Beispiel einen Berufsabschluss nachholen möchten. Am 13. März findet ein digitaler Elternabend statt, denn die Berufswahl beginnt Zuhause und Eltern sind wichtige Unterstützer in diesem Prozess. Am 14. März ab 12.30 Uhr ist die Tischlermeisterin, Influencerin und Miss Handwerk, Jule Rombey, live dabei. Zur Woche der Ausbildung sind Jugendliche, Eltern oder weitere Interessierte aus der ganzen Region herzlich eingeladen.