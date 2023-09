Bilanz im Kreis Heinsberg Wo die Leihräder besonders stark genutzt werden

Unter anderem in Erkelenz soll das Fahrrad-Angebot nun erweitert werden. In Borschemich, Kückhoven, im Gewerbepark Gipco und im Erkelenzer Süden soll es neue Stationen geben, an denen jeweils drei Fahrräder stehen. Ab diesem Freitag, so Udo Winkens, setzt die Westverkehr am Bahnhof auch E-Bikes ein. Diese können ab Freitag in Erkelenz, Hückelhoven, Geilenkirchen und Heinsberg ausgeliehen werden. In Wegberg wird ein zusätzlicher Standort am Schwimmbad installiert, auch Hückelhoven soll eine weitere Radstation bekommen. Verleihstationen sollen darüber hinaus auch in Wassenberg und Übach-Palenberg entstehen. „Damit hätten wir dann alle Städte im Kreis Heinsberg abgedeckt“, sagt Udo Winkens.