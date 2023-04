Energiepolitik Wilfried Oellers kritisiert „Wärmewende mit der Brechstange“

Für Millionen Menschen sei weiter unklar, welche Vorgaben und Kosten im nächsten Jahr auf sie zukommen werden. Und auf die Finanzierung der versprochenen Unterstützung könnte sich die Ampel immer noch nicht einigen. „Es wäre besser gewesen, die Umstellung der privaten Haushalte auf klimaschonende Heizungen so zu belassen, wie dies von der vergangenen Bundesregierung beschlossen worden war: Mit einer angemessenen Förderung der privaten Haushalte und festem Vertrauen in die Wirkungsmechanismen der gerade in dieser Woche ebenfalls beschlossenen europäischen Regelungen für die zukünftige Bepreisung von CO2–Emissionen“, sagt der Abgeordnete. Die Ampel schaffe „maximale Verunsicherung“ und riskiere die Akzeptanz der Bürger für die notwendige Wärmewende.