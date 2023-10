Kreis Heinsberg Abgeordneter Oellers fordert niedrige Gastro-Gewerbesteuer

Die Unionsfraktion hatte vor kurzem mit einem neuen Gesetzesentwurf einen weiteren Versuch gestartet, die Regelung beizubehalten, der jedoch im Bundestag scheiterte. „Dies stößt bei uns auf Unverständnis. Nach drei Verlustjahren in Folge geht es den heimischen Restaurants und Hotels immer noch schlecht. Deshalb unterstützte ich die Petition gegen Steuererhöhungen für die Gastronomie und Verpflegungsdienstleister“, so MdB Wilfried Oellers. Er verweist auf eine Petition, die bis zum 10. Oktober von 50.000 Menschen unterzeichnet werden muss, um in den Bundestag zu gelangen.