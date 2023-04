Flüchtlingssituation im Kreis Heinsberg Wilfried Oellers fordert Entlastung für Kommunen

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU hatte vor Kurzem mehr als 400 Gäste zu einem „Kommunalgipfel zur Asyl- und Flüchtlingspolitik“ empfangen, darunter zahlreiche Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister. Die Kommunen bräuchten Hilfe bei der Unterbringung und Betreuung von Migranten sowie rasche finanzielle Unterstützung, so Oellers. Der Gipfel habe „die teilweise dramatische Lage in den Kommunen überdeutlich gezeigt“, sagt der Politiker. „Vor Ort fehlt es an Wohnraum, an Kapazitäten für die Integration, an Kita- und Schulplätzen. Engagierte Ehrenamtler wenden sich immer häufiger frustriert ab.“