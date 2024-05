Gespräch im Kreis Heinsberg Vereine wehren sich gegen Wegfall von Ukraine-Hilfen

Ein weiterer Schwerpunkt der Beratungsstelle Arbeit ist neben den Ukraine-Hilfen die Beratung und Begleitung von Langzeitarbeitslosen im Hinblick auf eine Vermittlung in Arbeit und von Arbeitslosigkeit bedrohten. „Zu uns kommen auch ganz viele Aufstocker, die Schwierigkeiten haben ihre Familien zu finanzieren“, erklärte Danuta Dorosz, ebenfalls Fachberaterin in der Beratungsstelle Arbeit. Alle Gesprächsteilnehmer sprachen sich in dem Zusammenhang für eine Anhebung der Löhne aus, um mehr Anreize zu schaffen, arbeiten zu gehen. Einig war man sich, dass die europäische Mindestlohnrichtlinie von 14 Euro die Stunde zügig umgesetzt werden muss. Ein weiteres Thema waren die Menschen, die von Arbeitsausbeutung betroffen sind, die Saisonarbeitskräfte, für die sich die Beratungsstelle für Arbeit ebenfalls einsetzt.. Wie man mit ihnen umgehe, sei auch eine gesamteuropäische Frage, unterstrich Eschweiler.