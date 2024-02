Dynamische Fahrgastinformation Westverkehr setzt auf neues System

Ahnungslos an der Haltestelle stehen und nicht wissen, ob und wann der nächste Bus kommt – das gehört im Kreis Heinsberg jetzt der Vergangenheit an. Denn durch eine moderne Datenverarbeitungsschnittstelle wird Fahrgästen nun in Echtzeit per App angezeigt, ob ihr Bus pünktlich kommt oder wie viele Minuten Verspätung er mitbringt. An vielbefahrenen Stellen im Kreisgebiet hat die Westverkehr 18 neue elektronische Tafeln aufgehangen, auf denen rund um die Uhr die nächsten Busse angezeigt werden. Eine weitere Tafel kommt in Gangelt noch hinzu, insgesamt wird es in der Region damit dann 29 dieser Anzeigen geben.