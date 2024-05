Im Kreis Heinsberg Werkzeugdiebe schlagen an mehreren Stellen zu

In den vergangenen Tagen waren an verschiedenen Stellen im Kreisgebiet Werkzeugdiebe unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, brachen Täter im Wegberger Ortsteil Arsbeck einen Anhänger auf, der am Adelgundisweg parkte. Der Anhänger war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Die Täter erbeuteten mehrere Baumaschinen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagabend und Montagmorgen. Werkzeuge erbeuteten Täter auch in Schafhausen. Dort knackten sie am Montagvormittag vier Fahrzeuge, die auf einer Baustelle an der Straße Sandbleckden abgestellt waren. Neben Werkzeug erbeuteten sie auch Zigaretten, Geld, zwei Musikboxen und ein Tablet.