Erhebeung Statistisches Landesamt Weniger Menschen im Kreis Heinsberg sind pflegebedürftig

(RP) Ende 2022 erhielten in Nordrhein-Westfalen insgesamt 72.655 Personen Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des Zwölften Sozialgesetzbuches (SGB XII). Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, war die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger damit um 11,5 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor (2021: 82 100). Diese Angabe bezieht sich sowohl auf Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. 60.665 Personen davon erhielten am Jahresende 2022 in Nordrhein-Westfalen Hilfe zur Pflege in einer Einrichtung wie beispielsweise einem Pflegeheim. Das waren 14 Prozent weniger als Ende 2021.